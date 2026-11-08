Từ đầu năm đến hết tháng 10, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 218 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, trong đó, xử lý vi phạm hành chính 191 vụ với 205 đối tượng, khởi tố hình sự 11 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 66 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

So với năm 2025, số vụ vi phạm được phát hiện tăng 37,11% (218/159 vụ); số vụ xử lý hành chính tăng 20,89% (191/158 vụ); số vụ khởi tố hình sự tăng 11 lần (11/1 vụ); tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính tăng 45,96%; trị giá hàng hóa vi phạm tăng 58 lần.

Kết quả trên cho thấy công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, việc phát hiện, xử lý các vụ việc có trị giá hàng hóa vi phạm lớn và chuyển xử lý hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng.