Phát hiện 206 học sinh vi phạm giao thông, xử phạt hơn 366 triệu đồng

Lứa tuổi học sinh là giai đoạn các em đang hình thành nhận thức, kỹ năng và thói quen tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc thiếu giấy tờ theo quy định vẫn còn diễn ra tại nhiều địa phương.

Lực lượng công an kiểm tra các bãi trông, giữ xe

Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan, dễ dãi trong việc giao phương tiện cho con em sử dụng mà chưa quan tâm đầy đủ đến độ tuổi, khả năng điều khiển cũng như các điều kiện pháp lý cần thiết. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 24 tổ công tác, phối hợp với Công an các xã, phường đồng loạt triển khai kiểm tra tại 24 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoạt động tập trung rà soát việc sử dụng phương tiện của học sinh khi đến trường, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh vi phạm

Quá trình kiểm tra được thực hiện tại bãi giữ xe của 24 trường học, cơ sở giáo dục và 31 điểm trông giữ xe bên ngoài trường. Lực lượng chức năng tập trung xác định loại phương tiện học sinh sử dụng để đến trường, đồng thời kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật và giấy tờ liên quan theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 187 phương tiện do học sinh sử dụng không đủ điều kiện tham gia giao thông. Trong đó có các loại xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm³, xe mô tô, xe gắn máy không lắp gương chiếu hậu và những phương tiện không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cùng với việc rà soát phương tiện, các tổ công tác phát hiện 206 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe...

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 38 phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có liên quan, với tổng số tiền trên 366 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra ngay trong ngày đầu ra quân cho thấy tình trạng học sinh chưa chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn đáng lo ngại. Đặc biệt, việc sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc điều khiển xe khi chưa đủ tuổi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính các em và những người cùng tham gia giao thông.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã gửi thông báo đến các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp quản lý, giáo dục học sinh. Đây được xem là giải pháp nhằm giúp nhà trường kịp thời nắm bắt tình hình, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh phù hợp, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, phối hợp với Công an các xã, phường và nhà trường rà soát việc sử dụng phương tiện của học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng trường, các tuyến đường tập trung đông học sinh và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với các biện pháp kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông sẽ được triển khai thường xuyên, linh hoạt thông qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Việc chấn chỉnh vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự chung tay của gia đình và nhà trường. Mỗi phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho thế