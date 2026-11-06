Phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và thảo mộc nghi cần sa

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và thảo mộc nghi là cần sa qua cửa khẩu.

Vụ việc thứ nhất được phát hiện qua công tác kiểm soát hành lý ký gửi và phân tích hình ảnh soi chiếu tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Cụ thể, trong các ngày 3, 9 và 17/10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và rà soát hành khách, cán bộ Hải quan phát hiện nghi vấn đối với 4 hành khách gồm L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H không khai báo hàng hóa mang theo.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện các hành khách cất giấu thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA, không thực hiện khai báo theo quy định.

Tổng số tang vật thu giữ là 405,5 cây, trong đó hành khách L.V.T mang theo 112 cây, hành khách Đ.T.K có 104 cây, hành khách T.N.T.U có 80 cây và hành khách B.T.H có 109 cây và 5 bao lẻ.

Vụ việc thứ hai được phát hiện vào khoảng 22h45 ngày 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Thời điểm trên, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực I), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu), Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành lý này được vận chuyển trên chuyến bay VN922, sau đó nối chuyến VN19 từ Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Qua soi chiếu và kiểm tra thực tế chiếc vali, tổ công tác phát hiện 2 gói hàng hình chữ nhật, được bọc nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành và nụ, là các bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Các vụ việc liên quan đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.