Phát hiện 2 vụ sản xuất, buôn bán mực in giả

Theo đó, ngày 29/8/2026 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH (địa chỉ thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), do ông Bùi Xuân Quý (sinh năm1989), trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, là Giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

Lực lượng chức năng phát hiện Công ty BPTECH đang sản xuất hàng hóa là hộp mực “Inkjet Print Cartidge H51CC645A”, tuy nhiên, trên nhãn hàng hóa ghi xuất xứ “made in China”. Toàn bộ hàng hóa trên có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật liên quan bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CATH

Tang vật vi phạm gồm: 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm, cùng các loại máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt…Đội quản lý thị trường số 9 đã chuyển hồ sơ và tang vật vi phạm đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh xử lý.

Theo Cơ quan điều tra, Bùi Xuân Quý đã cùng Lê Đình Hưng (SN 1994), trú tại xã Biện Thượng; Nguyễn Thị Hương (SN 1989), trú tại xã Vĩnh Lộc; Hoàng Văn Thắng (SN 1990) và Nguyễn Hữu Sĩ (SN 2002), cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và “HP45”.

Trong đó, Bùi Xuân Quý là người giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán mực in giả; là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ đặt mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất. Quý còn phân công các đối tượng liên quan thực hiện từng công đoạn trong quá trình sản xuất, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ trong tháng 8/2026, Quý và đồng bọn đã sản phẩm mực in giả nhãn hiệu HP45 và “H51CC645A” ghi “MADE IN CHINA” bán cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh sử dụng với giá trị hàng hoá trên 150 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm (SN 1986), trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả.

Tính chung trong các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất mực in giả có tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Hiện các vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.