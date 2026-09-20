Phát hiện 2 thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Thi thể nam giới trôi tại khu vực bờ kè đường Bình Quới. Ảnh: CA

Trường hợp thứ nhất, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19-9, Công an phường Bình Quới tiếp nhận tin báo về thi thể trôi tại khu vực bờ kè đường Bình Quới. Nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, tóc đen cắt ngắn, được xác định tử vong khoảng 2-3 ngày trước khi phát hiện; mặc áo thun xanh rêu có logo Adidas ở ngực trái, quần lót đen hiệu Calvin Klein, không có giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng có mặt tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh để điều tra vụ việc

Trường hợp thứ hai, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 18-9, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh. Nạn nhân trên 50 tuổi, mặc áo thun vàng, quần jean xanh đen, không có giấy tờ tùy thân, trong túi có một chùm chìa khóa.

Chùm chìa khóa được phát hiện trên sông Sài Gòn đoạn qua đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra đề nghị thân nhân hoặc người biết thông tin về các nạn nhân liên hệ để hỗ trợ xác minh: - Trường hợp tại phường Bình Quới: Cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương, điện thoại 0987.118.147; địa chỉ: số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM. - Trường hợp tại phường An Khánh: Điều tra viên Bùi Xuân Quang, điện thoại 0909.601.693; địa chỉ: số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.