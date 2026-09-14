Phát hiện 2 thanh kiếm trong nhà nam thanh niên 19 tuổi
Khoảng 22h ngày 10/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác Y20/141 (Công an Hà Nội) đã phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Hai người này gồm một nam thanh niên sinh năm 2003 (trú tại phường Phú Lương) và một nam thanh niên sinh năm 2007 (trú tại xã Phúc Thọ).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-hien-2-thanh-kiem-trong-nha-nam-thanh-nien-19-tuoi-417689.htm