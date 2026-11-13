Phát hiện 2 tấm bia đá chôn cùng hài cốt liệt sĩ chứa thông tin quan trọng

Thông tin quan trọng khắc trên 2 tấm bia đá

Trước đó, qua nguồn tin do ông Đinh Thắng (sinh năm 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa cung cấp, khoảng năm 1989 - 1990, ông cùng một số dân quân địa phương từng tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Theo thông tin nhân chứng, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Trên cơ sở nguồn tin, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm.

Tấm bia đá khắc thông tin quan trọng về liệt sĩ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị.

Lực lượng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị - đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Đáng chú ý, cả hai phần mộ đều có bia đá ghi thông tin về danh tính, năm sinh, năm nhập ngũ, năm hy sinh và quê quán của các liệt sĩ.

Cụ thể, phần mộ thứ nhất có bia ghi tên liệt sĩ Hoàng Đức Nguyên, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê quán Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An (theo địa danh cũ).

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Phần mộ thứ hai có bia ghi tên liệt sĩ Mai Văn Long, sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 5/1966, hy sinh ngày 5/12/1969, quê quán Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (theo địa danh cũ).

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/11, đơn vị này tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời (bản Cha Lo, xã Dân Hóa).

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới giao thông hào và hầm cá nhân

Trong khi đó, từ ngày 2/11 đến nay, tại xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị - đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Cùng với các hài cốt liệt sĩ, nhiều di vật cũng được tìm thấy như tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông...

14 liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị - đưa về quàn, chăm sóc, hương khói chu đáo tại đơn vị.

Trước đó, từ ngày 13 - 30/10, đơn vị này cũng đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử (7 hài cốt) và xã Vĩnh Linh (1 hài cốt).

Hiện tất cả các hài cốt liệt sĩ nêu trên đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng với việc đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn, chăm sóc và hương khói chu đáo, các đơn vị nêu trên đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 10-11, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tỉnh này vẫn còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Theo chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đơn vị này phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 430 hài cốt liệt sĩ trở lên. Đến nay, sau 240 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ, đạt 49,07% chỉ tiêu.