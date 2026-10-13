Tại thời điểm kiểm tra, 2 phương tiện thủy nội địa đang vận chuyển tổng cộng khoảng 73 m³ cát.

Qua kiểm tra, người điều khiển cả hai phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Phát hiện 2 phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cả hai phương tiện đã hết hiệu lực; người điều khiển chưa có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao đã bàn giao các vụ việc cho Công an xã Chợ Mới tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển khoáng sản nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; duy trì hiệu lực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Người điều khiển phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp với loại phương tiện và chức danh đảm nhiệm theo quy định.