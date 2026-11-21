Ngày 21/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn xã Hải Ninh ghi nhận 2 ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại các trường học. Cụ thể, Trường THPT Lý Thường Kiệt có 50 trường hợp mắc cúm A; Trường Tiểu học và THCS Hải Tiến ghi nhận 19 trường hợp mắc quai bị.

Lực lượng y tế đã tiến hành phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn tại hai trường học.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế xã Hải Ninh đã phối hợp với các nhà trường triển khai biện pháp xử lý, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong môi trường học đường.

Trong hai ngày 17 và 18/11, lực lượng y tế đã tiến hành phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn tại hai trường học. Việc xử lý tập trung tại các phòng học, khu vực sinh hoạt chung và khuôn viên trường, với tổng diện tích được khử khuẩn hơn 20.000 m².

Cùng với công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường, ngành Y tế khuyến cáo các nhà trường tăng cường vệ sinh lớp học, bảo đảm thông thoáng, hướng dẫn học sinh rửa tay thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Đối với bệnh cúm A, cần theo dõi các biểu hiện như sốt, ho, đau họng; với bệnh quai bị, cần chú ý dấu hiệu sưng đau vùng tuyến mang tai. Khi học sinh có biểu hiện nghi mắc bệnh, gia đình cần thông báo cho nhà trường và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Ngành Y tế sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại hai trường học, đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp sau một tuần, qua đó chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan.