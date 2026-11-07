Phát hiện 2 lò mổ gà trái phép, tuồn 1 tấn thịt ra thị trường mỗi ngày

Khoảng 2 giờ ngày 6/11, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm tại tổ 4, ấp Lai Uyên do bà P.T.C. (SN 1976, ngụ xã Bàu Bàng) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều công nhân đang giết mổ khoảng 300kg gà trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh thú y. Đáng chú ý, thịt gà sau giết mổ được đặt trực tiếp trên nền đất ẩm ướt, bẩn. Nước thải và chất thải phát sinh trong quá trình giết mổ gia cầm không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường xung quanh.

Cơ sở giết mổ gia cầm không có giấy phép hoạt động giết mổ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép hoạt động giết mổ, hồ sơ môi trường cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch của số gia cầm.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác kiểm tra cơ sở giết mổ do bà P.T.H. (SN 1989, ngụ xã Bàu Bàng) làm chủ, phát hiện khoảng 700kg gà đang được giết mổ. Tình trạng vi phạm vệ sinh thú y tương tự cơ sở thứ nhất khi thịt gà được đặt trực tiếp dưới nền đất ẩm ướt, nước thải xả thẳng ra môi trường. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được giấy tờ cho phép hoạt động giết mổ và hồ sơ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch gia cầm.

Gia cầm sau khi mổ được để xuống nền nhà.

Theo thông tin ban đầu, hai chủ cơ sở thuê khu đất rộng khoảng 10.000m² nằm sâu trong khu vực rừng cây để tổ chức giết mổ gia cầm trái phép, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hai cơ sở bắt đầu hoạt động từ ngày 24/10, chủ yếu giết mổ trong khoảng thời gian từ 23 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Tổng lượng gà được giết mổ, đưa ra thị trường mỗi ngày ước tính khoảng 1 tấn.

Sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ các tang vật liên quan. Qua làm việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý về các hành vi không đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức giết mổ gia cầm tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và không có hồ sơ môi trường theo quy định đối với hai chủ cơ sở trên. Đồng thời đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt gà vi phạm phát hiện tại hai cơ sở, với tổng khối lượng khoảng 1 tấn.