Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn hai tỉnh Salavan và Sêkông (Lào).

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội (tỉnh Salavan) và bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng (tỉnh Sêkông).

Qua quá trình quy tập, lực lượng tìm kiếm phát hiện các hài cốt liệt sĩ còn nhiều mảnh xương, răng cùng một số di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, một bát B52, 4 vỏ đạn AK, một vỏ đạn 12,7 ly và nhiều mảnh dù, mảnh tăng vỡ vụn.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) đang thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện tại Lào. (Ảnh: Lê Sáu)

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế), thông tin về cả hai phần mộ đều do người dân địa phương cung cấp. Đến nay, danh tính các liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các hài cốt đã đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục mở rộng địa bàn, tổ chức các mũi tìm kiếm nhằm phát hiện thêm các phần mộ liệt sĩ.

Theo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông trong mùa khô 2026-2027 đang gặp nhiều khó khăn.

Nguồn tin về mộ chí ngày càng khan hiếm, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, việc đi lại và tổ chức tìm kiếm rất vất vả.

Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên của Đội luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hướng tìm kiếm, khai thác thông tin từ các nguồn để quyết tâm đưa hài cốt các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Đến ngày 21/11, sau hơn 2 tháng cơ động sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại tỉnh Salavan tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ, tỉnh Sêkông tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập đã được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo đúng quy định.