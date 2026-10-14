Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được an táng tại Lào

Ngày 14/10, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, từ thông tin do người dân địa phương đi làm rừng cung cấp, lực lượng đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn bản Mương Kà Lừm Cầu, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Hai hài cốt liệt sĩ đều được mai táng trong vỏ bom bi và chôn cùng một hố.

Theo Đội 192, cả 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đều được mai táng trong vỏ bom bi và được chôn một hố, vị trí mộ liệt sĩ cạnh sông thuộc bản Mương Kà Lừm Cầu.

Khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 cái răng, 12 đoạn xương ống và nhiều xương vỡ vụn. Di vật gồm 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (1 ống làm bằng nhựa, 1 ống làm bằng nhôm); 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa 2 ngăn và 1 muôi canh Inox.

Hài cốt liệt sĩ thứ hai khi cất bốc lên còn hộp xương sọ, xương quai hàm dưới và răng, cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, cánh tay và nhiều xương vỡ vụn; hài cốt liệt sĩ được bọc trong bộ quân phục nữ. Di vật có 1 mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, 1 bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên và nhiều di vật khác…

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở nước bạn Lào.

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ đã được Đội 192 đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản, hương khói chu đáo.

Đội 192 đang phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin.

Thời gian qua, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn và ở nước bạn Lào.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.