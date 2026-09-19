Phát hiện 2 đối tượng giả làm khách du lịch vận chuyển 24 kg trứng gà non nhập lậu qua biên giới

Số trứng gà non không có hóa đơn, chứng từ được lực lượng chức năng phát hiện.

Hồi 19 giờ 05 phút ngày 15/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực bờ sông biên giới thuộc Mốc 102(2), tổ dân phố số 28, phường Lào Cai, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện 2 người đàn ông mang theo các túi hàng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác phối hợp với lực lượng kiểm tra, giám sát của Trạm Biên phòng và Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra, xác định 2 người là Hoàng Anh Th., sinh năm 1990, trú tại phường Lào Cai và Lương Tiến C., sinh năm 1992, trú tại xã Bát Xát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi hàng của Th. có 15 kg và của C. có 9 kg trứng gà non. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ, đang chảy nước, có dấu hiệu hư hỏng và bốc mùi.

Lực lượng chức năng phát hiện trường hợp vận chuyển trứng gà non nhập lậu qua biên giới.

Theo kết quả xác minh, Th. và C. thường xuyên xuất, nhập cảnh để vận chuyển thuê hàng hóa. Hai người đã sang Trung Quốc thu gom trứng gà non, giấu trong hành lý cá nhân, sau đó đưa hàng qua khu vực hàng rào xuống bờ sông biên giới. Khi thu gom số hàng để mang đi tiêu thụ, cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện.

Căn cứ kết quả xác minh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai xác định hành vi của Th. và C. là “Cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung). Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,25 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên.