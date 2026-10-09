Phát hiện 2.349 con heo nhiễm chất tạo nạc, khởi tố 2 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 9/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” sau khi phát hiện hơn 2.300 con heo được cho ăn chất tạo nạc Salbutamol.

Trước đó, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của Ng. H. Th. tại ấp Cây Xoài, xã Tân An, TP Đồng Nai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol, tổng trọng lượng khoảng 305 tấn, trị giá hơn 15 tỷ đồng. Toàn bộ số heo này đã bị tạm giữ.

Quá trình điều tra, Ng. H. Th. (SN 1954), chủ trại heo và D. Th. H. (SN 1974), cùng trú tại xã Tân An, khai nhận đã bàn bạc, mua chất tạo nạc Salbutamol để trộn vào thức ăn chăn nuôi, nhằm giúp heo tăng trọng trong thời gian ngắn, sau đó xuất bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, khi số heo trên chưa kịp tiêu thụ, cơ sở đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.