Con tàu được phát hiện ngày 27/11, cách đảo El Hierro khoảng 72 km về phía nam. Tàu cứu hộ Salvamar Navia đưa 84 người sống sót vào cảng La Restinga, trong khi tàu tuần tra của Lực lượng Dân quân Vệ quốc (Guardia Civil) lai dắt phương tiện gặp nạn vào bờ.

Sáu di dân trong tình trạng nguy kịch, gồm 5 nam và một nữ, được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một sĩ quan tham gia cứu hộ cũng bị thương và phải sơ tán bằng máy bay. Đáng chú ý, một nam di dân sống sót nhất quyết ở lại trên tàu cùng các thi thể trong quá trình lai dắt.

Lực lượng cứu hộ đưa người gặp nạn lên bờ. Ảnh: CGTN

Theo lời kể của những người sống sót, hành trình kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ Banjul, thủ đô Gambia. Sau khi động cơ hỏng, con tàu trôi dạt giữa đại dương suốt ba ngày. Thiếu thức ăn và nước uống, nhiều người rơi vào tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt, mất nước và bỏng nắng.

Trước tình hình quá tải, chính quyền quần đảo Canary kích hoạt kế hoạch khẩn cấp. Đơn vị Khẩn cấp Quân đội (UME) triển khai 120 nhân sự cùng bệnh viện dã chiến hoạt động liên tục để hỗ trợ y tế.

Thảm kịch xảy ra giữa lúc dòng người di cư vượt Đại Tây Dương đến Canary tăng mạnh. Riêng ngày 25/11, khu vực ghi nhận 2.100 người cập bến, mức cao kỷ lục trong một ngày.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Canary Fernando Clavijo kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu hành động khẩn cấp. Ông đồng thời khẳng định người dân Canary không thể tiếp tục một mình gánh chịu áp lực từ làn sóng di cư.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết Chính phủ Tây Ban Nha đang phối hợp với Senegal và Gambia nhằm tăng cường kiểm soát biên giới.