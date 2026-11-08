Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà ở Khu dân cư Everich 3 và phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và 1 người quốc tịch Marocco.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm người ngoại quốc để điều tra. Ảnh: CATP

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an ghi nhận nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn dán kín. Mỗi ngày chỉ có một người ra ngoài mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Nhóm người sử dụng các phương tiện điện tử nghi vấn lừa đảo. Ảnh: CATP

Qua khai thác ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý. Ảnh: CATP

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn thật, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản, sử dụng ứng dụng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nạn nhân chuyển tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo, dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.