Phát hiện 14 người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo

Tối 8/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong quá trình rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, Công an thành phố đã phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ, với những phương thức thủ đoạn tinh vi.

Công an kiểm tra và phát hiện 14 người nước ngoài đang sử dụng máy tính cùng thiết bị phát wifi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng máy tính hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Cơ quan Công an ghi nhận nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín; mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Qua khai thác ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Máy tính, điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi trong căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản, sử dụng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Khi nạn nhân đồng ý, chúng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nạn nhân chuyển tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo, dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận hành vi sai phạm tại Cơ quan Công an.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.