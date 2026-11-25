Ngày 25/11, thông tin từ Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa tạm dừng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Tân Công Chí cũ. Nay nơi này là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, sau gần nửa tháng triển khai lực lượng tìm kiếm, Đội K91 đã tìm thấy và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại khi dấu tích vật liệu nổ từ chiến tranh vẫn ẩn sâu dưới lớp đất.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Tân Công Chí cũ - nay là Trung tâm Hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Đội K91).

“Trong lúc đào xới, chúng tôi phát hiện bom mìn và vật liệu nổ nằm xen lẫn nên phải dừng tìm kiếm, chờ lực lượng Công binh dò gỡ xong vật liệu nổ, đội mới tiếp tục quy tập”, Thượng tá Võ Thành Dẫn - Đội trưởng Đội K91 thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đang phối hợp với lực lượng Công binh triển khai dò tìm, xử lý triệt để bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại. Do tính chất nguy hiểm, từng mét đất được khảo sát, kiểm tra thận trọng và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu.

Theo các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, hình ảnh hài cốt đồng đội nằm ngay cạnh những quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mỗi phần đất được mở ra là thêm một lần đối diện với hiểm nguy, nhưng cũng là thêm một bước đưa những người đã hy sinh sớm trở về với gia đình, quê hương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 12/11, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 273 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 211 hài cốt trong nước và 62 hài cốt tại Campuchia.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang cũ Tân Công Chí phát hiện bom mìn lẫn hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Đội K91).