Ngày 22/11, lãnh đạo UBND phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp (Sở NN&MT) hoàn tất việc tiêu hủy 123 con lợn nhiễm vi rút dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại khu vực chợ Tam Long.

Trước đó, ngày 19/11, Công an phường Cai Lậy tiếp nhận tin báo của người dân về một nhóm người vận chuyển lợn hơi nghi mắc bệnh từ tỉnh Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long (khu phố Tam Long, phường Cai Lậy) để tiêu thụ.

Công an phường kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-366.89 đang dừng trên đường Nguyễn Văn Tiếp (khu phố Tam Long). Thời điểm kiểm tra, trên thùng xe chở 123 con lợn không có giấy tờ nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật.

Lực lượng chức năng Đồng Tháp phát hiện, tiêu hủy 123 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Đ.V.C. khai nhận lái xe thuê cho chủ phương tiện là Đ.V.H. Theo yêu cầu của H., tài xế đến tỉnh Đồng Nai nhận lợn rồi cùng N.V.Ch. chở về giao tại khu vực chợ Tam Long.

N.V.Ch. thừa nhận là chủ số lợn trên. Người này khai đã mua lợn từ một người tên Bảo (chưa rõ lai lịch) tại khu vực Sơn Lộc (tỉnh Đồng Nai) với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng khoảng 3,4 tấn, trị giá 97 triệu đồng.

Sau khi vận chuyển về phường Cai Lậy, Ch. dự định bán lại cho một người dân ở khu phố Mỹ Trang với giá 32.000 đồng/kg. Toàn bộ quá trình mua bán, vận chuyển đều không khai báo thú y và không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Cai Lậy đã gửi mẫu lợn xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định, toàn bộ 123 con lợn đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 21/11, UBND phường Cai Lậy ban hành quyết định xử phạt N.V.Ch. tổng số tiền 12,5 triệu đồng, và tiêu huỷ toàn bộ số lợn bệnh.