Theo báo cáo của Công an phường Cai Lậy, tối 19/11, từ nguồn tin do người dân cung cấp về việc có nhóm người vận chuyển heo hơi nghi mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi từ Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long để tiêu thụ, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, kiểm tra.

Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, qua công tác theo dõi, Công an phường Cai Lậy kiểm tra xe tải biển số 60C-366.89 đang đậu trên đường Nguyễn Văn Tiếp (thuộc khu phố Tam Long, phường Cai Lậy) do Điểu Văn Cường (SN 1988, ngụ xã La Ngà, TP. Đồng Nai) điều khiển đi cùng xe là Nguyễn Văn Chơn (SN 1987, ngụ phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 123 con heo. Cường và Chơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo trên.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Chơn khai nhận là chủ số heo. Theo lời khai, số heo này được mua từ một người tên Bảo (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực Sơn Lộc, TP. Đồng Nai, với giá 28.000 đồng/1kg (tổng số heo khoảng 3.400 kg với tổng số tiền là 97 triệu đồng). Sau đó, Chơn thuê xe vận chuyển về khu vực chợ Tam Long để bán lại cho một người dân tại phường Cai Lậy với giá 32.000 đồng/kg; các bên không thực hiện khai báo thú y và kiểm dịch theo quy định.

Tiến hành tiêu hủy số heo mắc bệnh theo quy định. Ảnh: Thiện Lê

Trước tính chất vụ việc, sáng 20/11, Công an phường Cai Lậy phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, lấy mẫu số heo để gửi xét nghiệm, xác định tình trạng dịch bệnh.

Đến chiều 21/11, Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II có kết quả xác định mẫu xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi.

Ngay sau đó, Công an phường Cai Lậy phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tham mưu UBND phường xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chơn số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Đến 23 giờ ngày 21/11, toàn bộ 123 con heo đã được lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Toàn bộ 123 con heo đã được lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. Ảnh: Thiện Lê

Liên quan đến công tác kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc tại khu vực chợ Tam Long, trước đó, ngày 11/11, UBND phường Cai Lậy đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tình hình vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia súc tại khu vực này. Trên cơ sở đó, ngày 16/11, UBND phường ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm rà soát các hộ, cá nhân và cơ sở có hoạt động giết mổ; xác định vị trí, thời gian hoạt động, loại động vật được giết mổ; kiểm tra hồ sơ hoạt động, nguồn gốc động vật, giấy tờ kiểm dịch và dấu hoặc tem kiểm soát giết mổ trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, việc vệ sinh khu vực giết mổ, thu gom và xử lý nước thải, chất thải; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ và tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm. Thời gian thực hiện kiểm tra trong tháng 11 và 12/2026.