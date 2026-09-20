Phát hiện 111 lượt tranh mua chiếc bút máy cũ, chốt giá gần 10 tỷ đồng: Điều đặc biệt nằm ở người từng cầm viết

Chiếc bút Montblanc Meisterstück No 146 bằng bạc đúc, khắc dòng chữ “SM Lee Kuan Yew”, thu hút 111 lượt trả giá trong phiên trực tuyến “Interiors & Collectibles - August, Fine Art Focus” do nhà đấu giá Hotlotz tổ chức ngày 16/8. Mức giá 360.000 USD đã bao gồm phí hoa hồng.

Chiếc bút gắn với giai đoạn ông Lý Quang Diệu giữ chức Bộ trưởng Cao cấp Singapore từ năm 1990 đến 2004, sau 31 năm ông lãnh đạo đất nước trên cương vị Thủ tướng.

Về thiết kế, bút sử dụng cơ chế bơm mực piston, thân bút có một số chi tiết mạ vàng, ngòi bằng vàng 18 karat và nắp bút mang biểu tượng hình chóp tuyết đặc trưng của Montblanc. Tùy phiên bản và tình trạng, những chiếc Meisterstück No 146 thông thường có giá bán lẻ từ khoảng 500 USD đến hơn 2.500 USD.

Giá trị đặc biệt của chiếc bút nằm ở lịch sử và mối liên hệ trực tiếp với một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Singapore. Đây không phải lần đầu món đồ được đem ra đấu giá. Năm 2003, chiếc bút từng được bán với giá 40.500 USD trong một phiên đấu giá do Sotheby’s tổ chức.

Khi đó, con gái ông Lý Quang Diệu là bà Lý Vỹ Linh đứng ra tổ chức đấu giá 88 vật phẩm của gia đình để gây quỹ cho The Tent, một tổ chức hỗ trợ các thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện thu về tổng cộng khoảng 1,6 triệu USD.

Một trong những món đồ đáng chú ý nhất tại phiên đấu giá năm 2003 là chiếc bút Waterman màu đen từng được ông Lý sử dụng để ký Hiệp định Hiến pháp năm 1957. Vật phẩm này được một doanh nhân giấu tên mua với giá 273.000 USD.

Ông Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của Singapore, lãnh đạo đất nước từ năm 1959 đến 1990. Sau khi rời cương vị Thủ tướng, ông tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Cao cấp đến năm 2004 và Bộ trưởng Cố vấn đến năm 2011. Ông qua đời vào tháng 3/2015, ở tuổi 91.

Trong hơn ba thập niên cầm quyền, ông Lý Quang Diệu được xem là nhân vật đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi Singapore từ một thuộc địa nghèo của Anh thành một trong những nền kinh tế giàu có, ổn định và phát triển nhất thế giới. Vì vậy, những vật dụng cá nhân gắn với ông thường có giá trị sưu tầm vượt xa giá trị vật chất thông thường.