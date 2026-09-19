Phát hiện 11 lượt UAV tại địa bàn giáp sân bay Nội Bài

Ngày 19/9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn bay tại phường Phúc Yên.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hệ thống giám sát, phát hiện UAV được lắp đặt tại Công an phường Phúc Yên; nghe Công an phường báo cáo tình hình, kết quả vận hành hệ thống cũng như công tác phát hiện, phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp sử dụng UAV trên địa bàn và khu vực lân cận.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn bay.

Phường Phúc Yên là địa bàn giáp ranh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có yêu cầu đặc biệt trong công tác kiểm soát các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay. Từ ngày 25/8, hệ thống giám sát, phát hiện UAV được đưa vào vận hành tại Công an phường, duy trì trực giám sát 24/24 giờ. Đồng thời, Công an phường phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Công an các địa bàn giáp ranh trong trao đổi thông tin, xác minh, xử lý khi phát hiện UAV hoạt động.

Qua hệ thống giám sát, đến nay, Công an phường Phúc Yên đã 5 lần phát hiện UAV hoạt động trên địa bàn và 6 lượt UAV tại các địa bàn lân cận. Các tín hiệu phát hiện đều được theo dõi, xác minh và trao đổi với đơn vị, địa phương liên quan để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Hệ thống giám sát, phát hiện UAV kịp thời xác định vị trí, người điều khiển và ngăn chặn hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn bay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; mọi nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay phải được chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an phường Phúc Yên duy trì nghiêm chế độ trực, khai thác hiệu quả hệ thống giám sát, phát hiện UAV; bảo đảm cán bộ trực thành thạo quy trình vận hành, chủ động theo dõi, phân tích và xử lý thông tin ngay khi phát hiện tín hiệu bất thường. Quá trình xử lý phải bảo đảm nhanh, chính xác, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, địa bàn liên quan, kịp thời xác định vị trí, người điều khiển và ngăn chặn hành vi vi phạm.

Cùng với đó, đồng chí Giám đốc chỉ đạo Công an phường tiếp tục nắm chắc địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết bị bay không người lái; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và xử lý vi phạm, không để phát sinh những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay.