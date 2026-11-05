Phát hiện 1 thi thể trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Vụ cháy khiến mái tôn dãy phòng học biến dạng.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.