Linh kiện điện thoại di động không khai báo được lực lượng Hải quan phát hiện trong lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: CHQ)

Thực hiện Kế hoạch số 22933/KH-CHQ ngày 13/10/2026 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, lực lượng hải quan đã phát hiện một lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quy định về khai báo hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trên cơ sở thông tin nghi vấn, ngày 19/11/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VIII (Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái) triển khai các biện pháp nghiệp vụ giám sát lô hàng. Lô hàng được vận chuyển bằng container từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến cửa khẩu Bình Hiệp.

Qua kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng gồm 44 mục hàng, đóng trong 1.055 kiện, lực lượng Hải quan phát hiện, ngoài các mặt hàng phù hợp với nội dung khai báo, còn có ba mục hàng không được khai báo hải quan và có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ba mục hàng này gồm 900 chiếc vỏ (nắp sau) điện thoại di động bằng kim loại in hình logo quả táo, 1.000 chiếc màn hình hiển thị dùng cho điện thoại di động gắn nhãn hiệu “RVGX” và 200 hộp dầu bôi trơn động cơ gắn nhãn hiệu “ACDelco”.

Cơ quan hải quan đã tạm dừng đưa lô hàng qua khu vực giám sát hải quan và đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan, việc phát hiện số hàng không khai báo cho thấy vai trò chủ động của lực lượng Hải quan trong kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh, nhất là trên các tuyến, địa bàn biên giới trọng điểm.

Thời gian tới, lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua cửa khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa không khai báo hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Qua đó, lực lượng hải quan góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, giữ gìn uy tín hàng hóa Việt Nam và xây dựng môi trường thương mại lành mạnh.