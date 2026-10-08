Phát hiện 1.500 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ

Tang vật và phương tiện đối tượng bỏ lại hiện trường bị tạm giữ.

Khoảng 11 giờ ngày 8/10, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông số 2 tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường nội ô phường Rạch Giá.

Đến đường Tôn Đức Thắng, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 68K1-329.41, chở nhiều thùng carton, chạy hướng từ khu Tây Bắc xuống khu đô thị Phú Cường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi phương tiện dừng lại, nam thanh niên bỏ xe, chạy vào hẻm nhằm tẩu thoát. Lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 1km nhưng đối tượng lợi dụng khu vực đông dân cư, hẻm rồi trốn thoát.

Kiểm tra 6 thùng carton, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, Nelson và Scott, không có hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật, bàn giao cho Công an phường Rạch Giá tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.