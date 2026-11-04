Phát hiện 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh về rà soát, đấu tranh, xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực, kích động bạo lực, đồ chơi mô phỏng vũ khí (như súng bắn đạn nhựa, dao, kiếm...), các Phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường tăng cường nắm tình hình, kiểm tra cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Qua đó, vào khoảng 16h45 ngày 3/11, Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (CSQLHC) về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An và Công an phường Trường Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng số C7, nhà Đ2, chợ Vinh, phường Trường Vinh, do bà N.T.H. (sinh năm 1967) làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh N.T.H. bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh N.T.H. đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em. Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn mác, không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ; chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Trên bao bì không có thông tin về sản phẩm, hàng hóa cũng không có dấu hợp quy theo quy định.

Xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, Tổ công tác lập biên bản, bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng cấm, góp phần bảo đảm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là đối với trẻ em.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ em; không mua, sử dụng đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng. Hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tuyệt đối không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.