Ngày 4/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện số lượng lớn súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một hộ kinh doanh ở chợ Vinh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phát hiện 1.400 khẩu súng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 16h45 ngày 3/11, Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an phường Trường Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng C7, nhà Đ2, chợ Vinh. Quầy hàng này do bà N.T.H. (SN 1967) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em. Đáng chú ý, toàn bộ số sản phẩm trên đều không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định bao bì sản phẩm không có thông tin về hàng hóa và không có dấu chứng nhận hợp quy theo quy định.

Trước những vi phạm được phát hiện, tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng.

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