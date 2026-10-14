Phát hiện 1.283 sản phẩm hàng hoá là đồ chơi trẻ em nhập lậu
Chiều 14-10, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, do bà N.P.L làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 1.283 sản phẩm đồ chơi bóp mềm hình bánh bao các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và được xác định là hàng nhập lậu với tổng trị giá niêm yết 10.970.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị Đội Quản lý thị trường số 2 tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc phát hiện và thu giữ lô hàng trên diễn ra trong bối cảnh dòng đồ chơi bóp mềm hình bánh bao (Squeezy Dumplings) mang thương hiệu GIHNJSI vừa bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) ra lệnh thu hồi vào tháng 9-2026.
Theo cảnh báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam, bên trong loại đồ chơi này có chứa các hạt hút nước, nếu trẻ em vô tình nuốt phải, các hạt sẽ hấp thụ chất lỏng và trương nở trong cơ thể gây hóc, tắc nghẽn đường ruột nghiêm trọng, nôn ói, mất nước và có nguy cơ dẫn đến tử vong.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phat-hien-1-283-san-pham-hang-hoa-la-do-choi-tre-em-nhap-lau-1761149.html