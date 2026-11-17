Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh, với tổng giá trị phát hành từ đầu năm 2026 vượt 3.000 tỷ yen, mức cao nhất từ trước đến nay. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp và sức hấp dẫn của lãi suất trái phiếu trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng.

Theo Nikkei Asia, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành cho nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản từ đầu năm đến ngày 16/11 đã đạt 3.250 tỷ yen (khoảng 20 tỷ USD), tăng 18% so với mức 2.760 tỷ yen của cả năm 2025.

Đây là lần đầu tiên quy mô phát hành loại trái phiếu này vượt ngưỡng 3.000 tỷ yen trong một năm, chủ yếu nhờ các đợt huy động vốn quy mô lớn của những tập đoàn công nghệ như SoftBank Group và Rakuten Group.

Trong đó, SoftBank Group đóng vai trò nổi bật khi phát hành lượng trái phiếu trị giá 1.000 tỷ yen vào tháng 9/2026, lập kỷ lục tại Nhật Bản.

Tính cả các đợt phát hành trái phiếu thứ cấp dành cho nhà đầu tư cá nhân trong tháng 4 và tháng 6, tổng giá trị huy động vốn của tập đoàn từ đầu năm đạt 1.680 tỷ yen, chiếm hơn một nửa tổng giá trị phát hành trên cả nước.

Nguồn vốn này dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có AI ứng dụng trong thế giới thực, như điều khiển robot.

Tương tự, Rakuten Group đã phát hành 360 tỷ yen trái phiếu dành cho nhà đầu tư cá nhân trong tháng 10/2026. Trong khi đó, tập đoàn viễn thông KDDI đang chuẩn bị phát hành 100 tỷ yen trái phiếu vào tháng 12 tới, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này huy động vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua kênh trái phiếu. Lãi suất và các điều kiện phát hành dự kiến được công bố vào ngày 25/11.

Sự gia tăng hoạt động phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng, kéo theo lãi suất trái phiếu doanh nghiệp đi lên.

Trong năm 2026, lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu doanh nghiệp đạt 3,9%, tăng 1 điểm phần trăm so với năm trước. Mức sinh lời hấp dẫn hơn đã thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị tài sản trước áp lực lạm phát.

Theo đại diện một công ty chứng khoán Nhật Bản, việc lãi suất trong nước tăng đã cải thiện sức hấp dẫn của trái phiếu doanh nghiệp, khiến nhu cầu đầu tư của khách hàng có dấu hiệu gia tăng.

Về phía doanh nghiệp, phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân đang trở thành một phương thức huy động vốn và đa dạng hóa nguồn tài chính. KDDI cho biết kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của người dân, đồng thời mở rộng cơ sở nhà đầu tư trong bối cảnh các chương trình khuyến khích đầu tư cá nhân, như tài khoản tiết kiệm đầu tư miễn thuế NISA, ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản vẫn còn hạn chế về số lượng tổ chức phát hành. Dự kiến chỉ có 28 doanh nghiệp tham gia thị trường trong năm 2026, tương đương chưa đến 1% tổng số công ty niêm yết.

Theo đại diện một công ty chứng khoán lớn, trái phiếu của các doanh nghiệp ít được biết đến thường khó thu hút người mua, trong khi nhà đầu tư chủ yếu quan tâm đến những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng và đường sắt.