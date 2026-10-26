Phát hành trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 19 - 23/10 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận mức tăng so với tuần trước, chủ yếu nhờ khối lượng phát hành thêm của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Cụ thể, tại phiên đấu thầu ngày 21/10, KBNN gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó giá trị trúng thầu chính đạt 9.900 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 58,2%. Xét theo kỳ hạn, trái phiếu 5 năm trúng thầu toàn bộ 6.000 tỷ đồng gọi thầu, kỳ hạn 10 năm đạt 3.600 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm đạt 300 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đấu thầu chính, KBNN tiếp tục phát hành thêm thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu tại các kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Qua đó, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành trong tuần đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 38,8% so với tuần trước.

Về lãi suất, lợi suất trúng thầu tại hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt duy trì ở mức 4,27%/năm và 4,43%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 23/10, KBNN đã phát hành thành công 345.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 69,2% kế hoạch năm 2026. Trong tuần từ ngày 26 - 30/10, KBNN dự kiến tiếp tục gọi thầu 18.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 5 năm và 10 năm, với khối lượng dự kiến 8.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn.

Trái ngược với diễn biến gia tăng khối lượng phát hành trên thị trường sơ cấp, hoạt động giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm sau tuần tăng mạnh trước đó.

Tổng giá trị giao dịch trong tuần 19 - 23/10 đạt 95.960 tỷ đồng, giảm 22,6% so với mức 123.950 tỷ đồng của tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch thông thường (outright) đạt 58.370 tỷ đồng, giảm 22,8%; giao dịch mua bán lại (repo) đạt 37.590 tỷ đồng, giảm 22,3% và chiếm khoảng 39,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo các chuyên gia, việc cả hai loại hình giao dịch cùng sụt giảm phản ánh hoạt động mua bán trái phiếu và nhu cầu sử dụng trái phiếu chính phủ trong các giao dịch có kỳ hạn đều hạ nhiệt, trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định.

Mặc dù thanh khoản giảm, mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung không có nhiều biến động. Kết thúc ngày 23/10, lợi suất kỳ hạn 1 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,68%/năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương ứng, còn 4,35%/năm.

Đối với các kỳ hạn còn lại, lợi suất kỳ hạn 2 năm và 3 năm lần lượt duy trì ở mức 3,79%/năm và 3,85%/năm. Các kỳ hạn dài hơn gồm 7 năm, 10 năm và 15 năm cũng giữ ổn định ở mức tương ứng 4,46%/năm, 4,58%/năm và 4,72%/năm.

Diễn biến lợi suất ít thay đổi cho thấy quan hệ cung cầu trên thị trường thứ cấp tương đối cân bằng, dù khối lượng trái phiếu phát hành trên thị trường sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, chênh lệch giữa lợi suất thứ cấp và sơ cấp tại kỳ hạn 10 năm duy trì khoảng 15 điểm cơ bản, phản ánh mức lợi suất phát hành mới vẫn thấp hơn lợi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Đối với hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, báo cáo ghi nhận xu hướng mua ròng trái phiếu chính phủ tiếp tục được duy trì, song quy mô giảm đáng kể so với tuần trước. Cụ thể, giá trị mua ròng trong tuần đạt 83,49 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 713,77 tỷ đồng ghi nhận trong tuần liền trước.

Nhận định về triển vọng thị trường, các chuyên gia cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục đi ngang, được hỗ trợ bởi xu hướng giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại và nhu cầu đầu tư tương đối ổn định đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Tuy nhiên, áp lực phát hành trái phiếu trong những tháng cuối năm vẫn ở mức lớn, cùng với nhu cầu cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, có thể hạn chế dư địa giảm lợi suất. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đầu tư tại các kỳ hạn 5 - 10 năm được dự báo tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.