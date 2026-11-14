Phát hành miễn phí sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI

Thông tin từ Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ngày 14-11 cho biết, đơn vị phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam phát hành miễn phí trực tuyến “Sổ tay hướng dẫn nhà giáo ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục”.

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ giáo viên trong nhiều công việc như chuẩn bị bài giảng, đánh giá người học, tìm kiếm tri thức và nâng cao năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, nhà giáo cần sử dụng công nghệ hiệu quả, có trách nhiệm, bảo đảm đạo đức và liêm chính học thuật.

Tuy nhiên, sản phẩm do AI tạo ra vẫn có thể sai sót, do đó giáo viên cần có kiến thức chuyên môn để kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng. Ông Vũ Minh Đức cũng chia sẻ trải nghiệm khi nhờ AI chuyển một văn bản đã soạn thành bản trình chiếu nhưng công cụ tự thay đổi một số nội dung.

PGS.TS Arthur Tang, Phó Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học RMIT Việt Nam cho rằng nâng cao năng lực AI giúp nhà giáo thích ứng với yêu cầu ngày càng thay đổi của người học. Việc ứng dụng công nghệ cần đặt phương pháp sư phạm làm trọng tâm, đồng thời bảo đảm an toàn và tính bao trùm. AI không thể thay thế chuyên môn, tâm huyết của người thầy nhưng có thể hỗ trợ tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa hoạt động đào tạo.

Sổ tay gồm 6 chương, hướng dẫn nhà giáo viết câu lệnh, xây dựng kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá, phát triển học liệu số và quản lý học tập.

Tài liệu cũng đề cập việc phát triển chuyên môn của giáo viên trong thời đại AI; những giới hạn, rủi ro và lưu ý khi sử dụng các công cụ này.