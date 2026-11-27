Ngày 27/11, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương (Chi cục Kiểm lâm TP Huế) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.Tr. (trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) số tiền 3 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, theo điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 146/NĐ-CP. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu tang vật, công cụ, dụng cụ liên quan đến hành vi vi phạm.

Thu giữ dụng cụ, phương tiện và 11 cá thể chim hoang dã.

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương đang xây dựng phương án chuyển giao 11 cá thể chim hoang dã bị thu giữ cho cơ quan chuyên ngành nhằm phục vụ lưu trữ, bảo quản mẫu vật, nghiên cứu và giáo dục nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên.

Trước đó, ngày 17/11, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương phối hợp với Công an phường Hương Thủy tổ chức mật phục, kiểm tra tại khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Thủy Châu, phường Hương Thủy.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông T.T.Tr. sử dụng lưới và các thiết bị phát tín hiệu để bẫy, bắt chim hoang dã. Khi người này vận chuyển chim đi tiêu thụ, tổ công tác kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng phạt hành chính người bẫy bắt 11 cá thể chim hoang dã.

Tang vật thu giữ gồm 11 cá thể chim hoang dã, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tiến hành phá dỡ lán trại phục vụ việc bẫy chim, đồng thời kiểm tra các khu vực lân cận, phát hiện và tiêu hủy thêm cọc tre, lưới được sử dụng để bẫy bắt chim.

Việc xử lý các hành vi săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã được lực lượng chức năng triển khai nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng tận diệt các loài chim hoang dã.

Chi cục Kiểm lâm TP Huế tiếp tục kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, phản ánh và tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ thiên nhiên.