Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và Thành ủy thực hiện nghi thức ký phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 2026). Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành.

Các đại biểu lãnh đạo dự hội thảo ký phát hành bộ tem. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; đại diện các sở, ban, ngành, gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng và các nhà khoa học.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại lễ công bố phát hành bộ tem. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Phát biểu công bố phát hành bộ tem, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước tiêu biểu, nhà văn hóa lớn, có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ký vào tranh tem. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục đem trí tuệ, uy tín và tâm huyết phục vụ đất nước, đảm nhiệm nhiều trọng trách; trong đó có Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán.

Khí tiết, lòng yêu nước, sự chính trực, liêm khiết, lối sống giản dị và tinh thần đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết của cụ vẫn nguyên ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ký vào tranh tem. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, bộ tem gồm một mẫu, lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống làm hình ảnh trung tâm, khắc họa vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc và khí chất của một bậc đại trí thức yêu nước.

Chân dung được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa, tạo sự cân đối giữa tính chân thực lịch sử và đặc trưng mỹ thuật của tem bưu chính.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tranh tem kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Việc phát hành bộ tem trong khuôn khổ hội thảo khoa học góp phần đưa những giá trị trong cuộc đời, sự nghiệp của cụ đến gần công chúng bằng hình thức gần gũi, trực quan. Đồng thời, lưu giữ, trao truyền những giá trị ấy và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức mở vải phủ mẫu tem, ký bìa phát hành, đóng dấu lưu niệm và ký lưu niệm trên bức tranh tem.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên trái) tiếp nhận bức tranh tem do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long trao tặng UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long trao tặng UBND thành phố Đà Nẵng bức tranh tem kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu tiếp nhận bức tranh tem.