Phạt hàng trăm đôla vì nghe nhạc quá to trên xe buýt ở Singapore

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Tại Singapore, những hành khách đi cùng bật nhạc quá to hoặc nói chuyện lớn tiếng qua loa ngoài điện thoại có thể bị phạt hàng trăm đô la.

Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt xử lý các hành vi “gây mất trật tự” trên xe buýt công cộng tại quốc đảo châu Á này. Những người vi phạm các quy định có thể bị phạt tới 5.000 đô la Singapore (SGD), tương đương khoảng 3.900 USD.

Theo thông báo của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA), đơn vị phụ trách hệ thống giao thông công cộng của nước này, hành khách có thể bị phạt tới 500 SGD (390 USD) nếu gây “phiền toái” cho người khác bằng các hành vi như gác chân lên ghế, bật âm thanh với âm lượng lớn, xả rác, ăn hoặc uống trên xe buýt.

Những hành vi nghiêm trọng như gây nguy hiểm cho hành khách khác hoặc “làm bẩn bất kỳ bộ phận nào” của xe buýt hay các hạng mục cơ sở hạ tầng giao thông khác có thể bị phạt tối đa 5.000 SGD.

Theo LTA, phương tiện giao thông công cộng là không gian dùng chung, và mỗi hành khách đều có trách nhiệm góp phần xây dựng một môi trường đi lại văn minh, dễ chịu.

Các mức phạt mới phù hợp với những quy định đã được áp dụng từ trước trên hệ thống tàu điện ngầm của Singapore.

Không giống như các thành phố lớn của Mỹ như New York, hệ thống giao thông công cộng ở châu Á phần lớn nổi tiếng về sự sạch sẽ, trật tự và hiệu quả. Các quy định cấm uống, ăn và bật nhạc trên phương tiện công cộng cũng khá phổ biến.

Chẳng hạn, tại Nhật Bản, ngay cả việc trò chuyện với những hành khách đi cùng cũng có thể bị xem là bất lịch sự.

Vấn đề này cũng đặc biệt đáng chú ý tại London. Chính quyền thành phố năm ngoái đã triển khai một chiến dịch vận động về phép lịch sự, kêu gọi hành khách sử dụng tai nghe khi đi tàu điện ngầm.

Theo một cuộc thăm dò do Cục vận tải London (TFL) thực hiện vào năm ngoái, khoảng 70% người sử dụng hệ thống giao thông công cộng London cho biết họ cảm thấy khó chịu khi hành khách khác bật nhạc lớn hoặc nói chuyện điện thoại với âm lượng lớn mà không dùng tai nghe.

Các đơn vị vận hành giao thông công cộng tại nhiều thành phố như Bắc Kinh, Kraków và Toronto đã cấm việc phát âm thanh lớn mà không sử dụng tai nghe, mặc dù mức độ thực thi các quy định này khác nhau.

Dù một số hành khách cư xử thiếu ý thức có thể chỉ nhận lời nhắc nhở, nhưng số khác đã chịu mức phạt nặng vì hành vi gây phiền toái.