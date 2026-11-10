Phạt hãng gọi xe công nghệ Be 625 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng

Ảnh minh hoạ: Be Group.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quyết định xử phạt được đưa ra sau quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Be Group bị xác định có 4 hành vi vi phạm. Trong đó, doanh nghiệp không cho phép người tiêu dùng lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý đối với một số hoạt động xử lý thông tin theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, công ty đưa vào điều kiện giao dịch chung những điều khoản không được phép quy định; không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Một vi phạm khác là điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc không quy định cụ thể thời điểm bắt đầu áp dụng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Be Group chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện nội dung và chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Be Group đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm được xác định và thực hiện nộp phạt theo quy định.

Cũng liên quan đến lĩnh vực gọi xe công nghệ, trước đó, ngày 5/11, Grab đã đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc, sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế về thu nhập thực tế.

Theo đó, từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn.

Với GrabBike, phí nền tảng đối với chuyến xe từ 0 - 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng; chuyến trên 2 km đến 6 km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng. Các chuyến trên 6 km giữ nguyên mức phí 3.000 đồng.

Đối với GrabCar, phí nền tảng của chuyến xe từ 0 - 3 km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng; chuyến trên 3 km đến 4 km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng. Các chuyến trên 4 km tiếp tục áp dụng mức phí từ 5.000 - 9.000 đồng như hiện nay.

Cũng từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ, được giới hạn không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Với GrabBike, tổng phí Grab được hưởng giảm từ mức tối đa 40,60% xuống còn 7% - 32%. Tổng khoản khấu trừ, bao gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 14,41% - 39,41%.

Đối với GrabCar, tổng phí Grab được hưởng giảm từ mức tối đa 39,81% xuống còn 7% - 32%. Tổng khoản khấu trừ giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 15,69% - 40,32%.

Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến nhận được 60,59% - 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán. Tỷ lệ này đối với tài xế GrabCar là 59,68% - 84,31%.