Phật giáo Việt Nam tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đã thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) gồm 70 điều sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự; và các cơ quan lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm gồm các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư; biểu quyết thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đoàn kết và phát triển; thông qua Nghị quyết ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X và bế mạc đại hội.

Nghị quyết của Đại hội chính là tiếng nói chung thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm sắt đá của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước trong sứ mệnh xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, kiên định lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội cử hành suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự và các cơ quan lãnh đạo Giáo hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ GHPGVN.

Đại hội cũng suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự còn có 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký.

Sau khi được suy cử, các thành viên Hội đồng Chứng minh là lãnh đạo tối cao về đạo pháp, giới luật. Hội đồng Trị sự phụ trách hành chính, triển khai hoạt động của giáo hội, nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định sẽ cùng Hội đồng Trị sự khóa X tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn bản sắc Phật giáo Việt Nam và đổi mới phương thức quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, cho biết sau hai ngày làm việc trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trước những yêu cầu của thời đại, Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Giáo hội.

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng; đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, làm rõ những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ X (2026-2031).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội khẳng định những thành tựu quan trọng của Giáo hội trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực tổ chức, Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ, nghiên cứu Phật học, từ thiện, an sinh xã hội, thông tin truyền thông, và đối ngoại Phật giáo.

“Một trong những kết quả quan trọng của Đại hội là thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031, với mục tiêu xây dựng GHPGVN đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định nhiệm vụ trước hết là tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật, đạo hạnh và truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị Giáo hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Tăng Ni, chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật vào đời sống xã hội, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, gia đình và các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng; tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN chủ trì buổi gặp gỡ báo chí và thông tin chính thức về kết quả Đại hội.

Thành công của ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP Hồ Chí Minh mở ra một chương phát triển mới, khẳng định vai trò uy tín của Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội hiện đại và trên trường quốc tế, góp phần cùng toàn dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.