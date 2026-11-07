Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Việt Nam TP Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần X.

Về phía GHPGVN có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức đại hội…

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố, đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài và gần 2.000 đại biểu là chư Tôn đức Tăng ni, cư sĩ và Phật tử tiêu biểu đại diện cho đồng bào Phật tử cả nước.

Kiện toàn tổ chức, thích ứng linh hoạt với mô hình hành chính mới

ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra sớm hơn một năm so với chu kỳ nhiệm kỳ 5 năm thông thường (2022-2027). Việc điều chỉnh thời gian tổ chức này nhằm mục đích thiết thực là kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội sao cho đồng bộ và phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng như mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.

Trước thềm Đại hội toàn quốc, Ban Trị sự GHPGVN tại 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công ĐHĐB Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031. Đây chính là nền tảng vững chắc để toàn Giáo hội bước vào giai đoạn mới với khí thế và quyết tâm cao độ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trình bày báo cáo tổng kết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhấn mạnh ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Quang cảnh đại hội và Đoàn chủ tọa điều hành đại hội.

Kế thừa truyền thống hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Tăng ni, Phật tử cả nước đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực: công tác Tăng sự và quản lý tự viện được củng cố với gần 65.000 Tăng ni và khoảng 19.000 cơ sở tự viện; giáo dục Phật giáo không ngừng mở rộng; công tác hoằng pháp gắn liền với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI);

Đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh cùng sự kiện cung rước Xá lợi Đức Phật và Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức thu hút hàng triệu lượt người chiêm bái. Bên cạnh đó, tổng giá trị từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua đạt trên 7.500 tỷ đồng, minh chứng sinh động cho tinh thần “nhập thế”, phụng sự nhân sinh của đạo Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, trình bày báo cáo tổng kết.

Cùng với những thành tựu đạt được, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, việc thực thi kỷ cương giới luật tại một số cơ sở, cũng như việc kiện toàn nhân sự ứng phó với yêu cầu chuyển đổi số. Từ đó, Đại hội đề ra các giải pháp khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ mới.

Định hướng chiến lược với phương châm: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”

ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng.

Những thời cơ và thách thức của thời đại đặt ra yêu cầu GHPGVN phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức và điều hành, giữ vững truyền thống và bản sắc Phật giáo Việt Nam, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng GHPGVN đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững. Giáo hội lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng ni làm nền tảng, lấy đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Với phương châm xuyên suốt “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội nhấn mạnh: kỷ cương làm nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi và hiệu quả là thước đo để phụng sự. Trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính giáo hội, tăng cường pháp chế, chấn hưng đạo phong và củng cố Tăng đoàn, phát huy vai trò của doanh nhân Phật tử và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tập thể, cá nhân thuộc Trung ương GHPGVN.

ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X có nhiệm vụ lịch sử quan trọng: đánh giá toàn diện nhiệm kỳ IX; thảo luận và quyết định phương hướng Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư Tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm; và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của GHPGVN và Tăng ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích xuất sắc của GHPGVN đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội hôm nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta đã trải qua, đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc GHPGVN.

Với triết lý "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác", cùng truyền thống "Hộ quốc an dân", Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận, tin theo. Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", GHPGVN đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa Đạo pháp và Dân tộc. Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Đại hội có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là chư Tôn đức Tăng ni, cư sĩ và Phật tử tiêu biểu đại diện cho đồng bào Phật tử cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã chính thức biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; chăm lo đời sống của nhân dân; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

“ĐHĐB Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của GHPGVN trong giai đoạn mới… GHPGVN tiếp tục tập trung đoàn kết Tăng ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng 6 Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung ương GHPGVN và 5 cá nhân thuộc Trung ương GHPGVN; 6 Huân chương Lao động hạng Nhì và 10 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc GHPGVN. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng có quyết định tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc GHPGVN.