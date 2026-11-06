Phật giáo Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Các đại biểu tham dự đại lễ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh sáng 6/11.

Đại lễ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981 – 7/11/2026), Tăng Ni, Phật tử cả nước đã cùng ôn lại quá trình xây dựng tổ chức, tri ân các bậc tiền bối và xác định nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo.

Phát biểu tại đại lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận những đóng góp của Giáo hội đối với đất nước; mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo và nâng cao hiệu quả hoạt động an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, trải qua lịch sử dựng nước và giữ nước, những giá trị từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha của đạo Phật đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của dân tộc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử đã gắn việc tu hành với trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Khi Tổ quốc đứng trước gian nguy, các nhà sư cùng nhân dân tham gia bảo vệ non sông. Trong hòa bình, Phật giáo tiếp tục góp sức xây dựng cuộc sống, gìn giữ văn hóa, vun đắp nghĩa đạo, tình đời và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá, sau 45 năm, Giáo hội không ngừng phát triển, khẳng định vai trò, uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, củng cố sự hòa hợp giữa các hệ phái, hướng dẫn các hoạt động Phật sự theo Hiến chương và quy định pháp luật.

Thông qua giáo dục, đào tạo Tăng Ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, Giáo hội đã lan tỏa lòng hiếu kính, tinh thần nhân ái, lối sống có trách nhiệm. Hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội trở thành dấu ấn nổi bật, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ và truyền thống tương thân, tương ái.

Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại chặng đường 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở Phật giáo, Tăng Ni, Phật tử đã đóng góp nguồn lực; nhiều người trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân. Những việc làm cụ thể ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cộng đồng vượt qua khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội trong đối ngoại nhân dân. Qua các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Việt Nam, Giáo hội góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại lễ diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và pháp luật.

Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Tăng Ni, Phật tử; ghi nhận và tạo điều kiện phát huy những sáng kiến, đóng góp vì lợi ích chung.

Gắn với Đại hội lần thứ X, Phó Thủ tướng tin tưởng Giáo hội sẽ phát huy đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ; suy tôn, suy cử những vị có đạo hạnh, uy tín, tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển. Giáo hội cần nâng cao hiệu quả từ thiện, đối ngoại nhân dân, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chia sẻ về hình trình phát triển của Phật giáo trong thời gian qua, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sự ra đời của Giáo hội là kết tinh trí tuệ, đạo tâm và tinh thần đoàn kết của các bậc cao Tăng tiền bối.

Từ ngày 4 đến ngày 7/11/1981, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của chín tổ chức, hệ phái. Sự kiện mở ra thời kỳ thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Đại lễ là dịp để Tăng Ni, Phật tử tri ân các bậc tiền bối đã đặt nền móng xây dựng Giáo hội.

Hòa thượng thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận, Đức Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Trí Thủ cùng các bậc tiền bối. Các ngài đã vượt qua khác biệt, đặt nền móng cho ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam.

Theo Hòa thượng, 45 năm qua, Giáo hội từng bước kiện toàn tổ chức, phát triển giáo dục Phật học, đổi mới hoằng pháp, bảo tồn di sản và mở rộng giao lưu quốc tế. Các hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người khó khăn đã đưa tinh thần từ bi vào đời sống, góp phần chia sẻ mất mát với nhân dân.

Bước vào giai đoạn mới, Giáo hội cần tiếp tục củng cố đoàn kết, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng của các truyền thống, hệ phái; coi đây là nền tảng và sức mạnh nội sinh. Giáo hội phải lấy giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn làm nền tảng để phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo trao hoa chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các vị Hòa thượng đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, ghi nhận những đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng đề nghị đặc biệt coi trọng đào tạo Tăng Ni, lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp và phụng sự làm phương châm hành động. Giáo hội cần quan tâm thế hệ trẻ, đổi mới hướng dẫn Phật tử, tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Hòa thượng kêu gọi mỗi Tăng Ni trở thành tấm gương đạo hạnh, trí tuệ; mỗi Phật tử đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội; mỗi ngôi chùa nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng nhân ái.