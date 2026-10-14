Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ cầu nguyện anh linh các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trước giờ truy điệu

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi lễ

Tham dự còn có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện chính quyền TP.HCM; chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tăng Ni, Phật tử đạo tràng chùa Định Thành.

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang cử xướng, truy tán anh linh liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại diễn lãnh đạo tham dự

Đại chúng đồng tụng thời kinh hồi hướng công đức nguyện cầu anh linh các liệt sĩ siêu sanh về cảnh giới an lành, hướng lòng cầu nguyện cho Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng) được thành tựu viên mãn.

Sau khóa lễ cầu nguyện là Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng) do Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM chủ trì tổ chức, dưới sự phối hợp và chỉ đạo của UBND TP.HCM và Bộ Tư lệnh Thành phố (thuộc Quân khu 7).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức, chính quyền tham dự lễ cầu nguyện