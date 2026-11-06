Phật giáo tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) sáng 6/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, đây là dịp có ý nghĩa sâu sắc để nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành, phát triển và phụng sự đạo pháp, dân tộc của GHPG Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Lê

Thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trải qua hàng nghìn năm, Phật giáo luôn gắn bó với dân tộc. Những giá trị từ bi, trí tuệ, vị tha của đạo Phật đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Lê

Trong các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử luôn nêu cao, thực hành tinh thần nhập thế sâu sắc, sáng đạo trong đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Khi non sông đứng trước gian nguy, Phật giáo cùng Nhân dân chung sức bảo vệ Tổ quốc, các nhà sư đã tình nguyện “cởi áo cà sa” để khoác lên mình bộ quân phục sẵn sàng ra trận, nguyện hy sinh thân mình bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, Phật giáo tích cực góp sức dựng xây cuộc sống, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp, vun đắp nghĩa đạo, tình đời, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững. Truyền thống ấy được kết tinh trong tinh thần “hộ quốc an dân” - một giá trị bền vững, xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam.

Ngày 7/11/1981, GHPG Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử, mở ra một chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung Giáo hội.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoa Lê

Nhìn lại chặng đường 45 năm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, GHPG Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành một dấu ấn nổi bật, thể hiện sinh động tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Trong thời khắc đất nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19, tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội và đồng bào Phật giáo đã được thể hiện rõ nét, sâu sắc. Hoạt động đối ngoại Phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc.

Phát huy giá trị Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc

Phó thủ tướng Thường trực cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Lê

Trân trọng biểu dương và ghi nhận những thành tựu, đóng góp quan trọng của GHPG Việt Nam trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức và Tăng Ni, Phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng; những sáng kiến và đóng góp tích cực của chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử cho xã hội và Nhân dân cần được trân trọng ghi nhận, biểu dương và tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân.

Phó thủ tướng Thường trực cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoa Lê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong thời điểm rất có ý nghĩa, gắn với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phó Thủ tướng tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ; suy tôn, suy cử được những vị chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử có đạo hạnh, uy tín, trí tuệ và tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước đến 9 cá nhân. Ảnh: Hoa Lê

Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “hộ quốc an dân”.