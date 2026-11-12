Phật giáo hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực tôn giáo

Đại biểu tham dự

Tham dự có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM; ông Tào Việt Thắng, Vụ phó Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, các địa phương; các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín và các nghệ nhân Thành phố tham dự.

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030

Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030, ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cho biết Thành phố hiện nay là nơi sinh sống và làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số; là nơi hành đạo của 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc và 1.692 cơ sở tín ngưỡng, tất cả đều cùng gặp nhau ở một điểm: sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó với quê hương, đất nước.

Lễ phát động nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 123/KH-SDTTG của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Điểm cốt lõi của kế hoạch là đặt các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc ở vị trí chủ thể, là những người trực tiếp chuyển tải giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống có văn hóa đến từng tín đồ, từng gia đình. Thông điệp xuyên suốt của Lễ phát động được gói gọn trong mười hai chữ: “Gìn giữ bản sắc – Lan tỏa thiện lành – Kết nối phát triển”.

“Chúng tôi kính đề nghị mỗi tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, mỗi xã, phường, đặc khu và mỗi cộng đồng dân tộc chủ động bắt tay thực hiện bằng những phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của mình. Đó có thể là một lớp dạy tiếng dân tộc, một lễ hội văn minh, một cơ sở thờ tự xanh, một điểm tham quan đón khách chu đáo. Thước đo của chương trình hành động này không nằm ở khẩu hiệu, mà ở chính những việc làm cụ thể ấy.”,ông Lâm Đình Thắng phát biểu.

Theo đó cả 13 tôn giáo trên địa bàn Thành phố cùng các cơ sở tín ngưỡng, cộng đồng các dân tộc thiểu số đồng lòng hưởng ứng chương trình.

Thượng tọa Thích Minh Lực trao nội dung hưởng ứng chương trình của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã phát biểu hưởng ứng chương trình với các hoạt động cụ thể như: xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các tự viện; vận động Tăng Ni tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, phong trào “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương”, xây dựng nông thôn mới…; tham gia các hoạt động bảo vệ môi sinh, trồng cây xanh;...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đông đảo tín đồ không chỉ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động an sinh của Thành phố mà còn là những chủ thể gìn giữ những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhân văn và nhân ái của dân tộc. Bên cạnh đó, kho tàng di sản phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng góp phần làm nên bức tranh văn hóa rực rỡ của TP.HCM.

Nhằm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp liên tịch giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản gắn với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các ban ngành cùng các tổ chức tôn giáo tập trung vào 4 trọng tâm: Bảo tồn bản sắc; Phát huy giá trị đạo đức tôn giáo; Chuyển đổi số văn hóa; Chăm lo đời sống, bảo đảm tự do tín ngưỡng.

Lãnh đạo Thành phố bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, đồng bào các dân tộc và các tổ chức tôn giáo sẽ cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nền văn hóa Thành phố đậm đà bản sắc, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị văn hóa toàn cầu, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch TP ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Tại buổi lễ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc, tôn giáo với phát triển văn hóa, du lịch.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tăng Ni tham dự lễ Lễ phát động hưởng ứng chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam tại TP.HCM trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030