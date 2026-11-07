Phật giáo đồng hành, phát triển cùng thành phố

Trong quá trình hoạt động, Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố tích cực tham gia, phối hợp với MTTQ, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả hoạt động an sinh xã hội.

Đồng hành cùng công tác an sinh xã hội

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố cho hay: Mỗi năm, ban trị sự tham gia kết nối, đóng góp trên 100 tỷ đồng cùng chính quyền, hội đoàn thể các cấp thực hiện trợ giúp người nghèo; tri ân gia đình chính sách; duy trì hoạt động 10 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập để chăm sóc những người không nơi nương tựa, tạo điều kiện cho trẻ em mồ côi được học tập; tổ chức hoạt động 15 phòng khám đông y mỗi năm phục vụ miễn phí trên 100 ngàn lượt người dân… Những hoạt động này góp phần thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng của các nhà tu hành Phật giáo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng (thứ 4 từ phải qua) cùng đoàn công tác tặng quà Hòa thượng Thích Tĩnh Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở xã Lộc Hưng) cho biết: Tôi có thời gian dài được chùa Giác Quang tại xã hỗ trợ quà trong những dịp lễ, Tết, phần ăn miễn phí 2 ngày/tuần. Sự trợ giúp này đã giúp tôi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trong thời điểm thành phố đẩy mạnh tuyên truyền người dân xây dựng đời sống văn hóa, các cơ sở phật giáo thực hiện không gian mở với cây xanh, ghế đá, dụng cụ tập luyện thể thao để người dân đến sinh hoạt… Điều này góp phần cùng chính quyền nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Thanh Hòa, công tác từ thiện, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa được Phật giáo Đồng Nai thực hiện đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết vì sự phát triển

Để tiếp tục tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố nhất quán phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Theo Thượng tọa Thích Huệ Khai, đây là cơ sở quan trọng để GHPG thành phố gắn kết tăng, ni cùng hơn 1 triệu phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo và đóng góp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Trong đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với đồng bào phật tử; là thành viên tiêu biểu, tích cực của MTTQ Việt Nam thành phố trong các phong trào thi đua yêu nước, trong đó thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội…

Từ ngày 5 đến 7-11-2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn đại biểu Phật giáo Đồng Nai tham dự đại hội với 56 thành viên.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Thanh Hòa, thành phố mong muốn Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng giáo hội đoàn kết, hòa hợp, hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.