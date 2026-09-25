Phạt gần 80 triệu đồng vì xe chở cọc bê-tông quá tải trọng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp nắm tình hình và phát hiện nhiều phương tiện chở vật liệu phục vụ khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông, tải trọng.Sau nhiều ngày nắm tình hình, trưa ngày 24-9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50F-089.60 kéo theo rơ-moóc 50RM-231.84 chở cọc bê-tông, do tài xế Nguyễn Hữu H. (sinh năm 1989, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển. Phương tiện xuất phát từ một cảng thuộc tỉnh Tây Ninh, lưu thông theo Quốc lộ 1 vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác tổ chức theo, bám sát và chặn dừng phương tiện trên tuyến đường 866B, đoạn qua xã Tân Phước 3.Phương tiện sau đó được đưa về trạm cân trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Châu Thành để kiểm tra. Kết quả cho thấy, xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép lên đến 103%. Với các lỗi vi phạm nêu trên, tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện và tài xế lên đến gần 80 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.LONG GIANG