Lực lượng chức năng cáo buộc B.M.H (18 tuổi) lái xe ô tô khi chưa có giấy phép lái xe. Ảnh cắt từ clip

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng vừa xác minh, xử lý vụ việc một nam thanh niên điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, đồng thời làm rõ hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, chiếc ô tô này thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM HPV. Qua xác minh, chủ phương tiện có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện và đại diện công ty đến làm việc. Tại đây, người điều khiển ô tô thừa nhận hành vi vi phạm.

B.M.H và chiếc xe trình diện tại Đội CSGT đường bộ số 1. Ảnh: Cục CSGT

Với hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, B.M.H. bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chủ phương tiện là tổ chức bị lập biên bản, mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm là khoảng 77 triệu đồng. Lực lượng CSGT đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx để xử lý theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ điều kiện của người lái trước khi giao xe, không vì chủ quan hay chiều theo sở thích của con mà vi phạm pháp luật.

Đáng lưu ý, theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nếu gây hậu quả thuộc trường hợp luật định, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".