Phát động vòng thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” tại An Giang

Quang cảnh lễ phát động.

Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu.

Cuộc thi dự kiến thu hút hơn 14.000 học sinh THCS thuộc 14 trường trên địa bàn 4 xã, phường, đặc khu tham gia.

Ở vòng thi cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút trên trang web Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn. Thời gian thi từ 9h ngày 16/11 đến 16h30 ngày 22/11/2026. Mỗi thí sinh có 3 lượt thi, kết quả cao nhất được dùng để xét thành tích.

Nội dung thi gồm kiến thức về biển, đảo Việt Nam, chủ quyền quốc gia, pháp luật liên quan đến biển, đảo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), lịch sử dân tộc, truyền thống lực lượng vũ trang và các vấn đề xã hội như phòng, chống ma túy, bạo lực học đường.