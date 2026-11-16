Phát động vòng thi trực tuyến Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh An Giang

Quang cảnh phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi chủ trì phát động.

Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cùng đông đảo cán bộ quản lý giáo dục, thầy, cô giáo và học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi năm học 2026-2027 dự kiến thu hút hơn 14.000 học sinh THCS thuộc 14 trường THCS trên địa bàn 04 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang tham gia.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì phát động.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm 3 vòng: Cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực. Ở vòng thi cấp xã, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi “Emyeubiendaoquehuong.canhsatbien.vn” trong thời gian 20 phút. Sau 3 lượt thi, kết quả cao nhất được sử dụng để xét thành tích của thí sinh. Thời gian thi trực tuyến bắt đầu từ 09h00’ ngày 16/11/2026 đến 16h30’ 22/11/2026.

Nội dung cuộc thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan đến biển, đảo; kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đại dương và biến đổi khí hậu; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy và tác hại của ma túy; lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, văn hóa, xã hội địa phương và chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các xã, phường.

Phát biểu tại gội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; giúp các em hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những quy định của pháp luật về biển, đảo cũng như nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các em học sinh tham dự phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Trường TH và THCS Lê Quý Đôn.

Đồng chí Trưởng ban tổ chức Cuộc thi mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động tìm hiểu kiến thức, phát huy tinh thần tự giác, tự tin, trung thực trong quá trình tham gia dự thi, quyết tâm đạt kết quả cao; đồng thời đề nghị các nhà trường, thầy, cô giáo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, động viên và hướng dẫn học sinh tích cực tham gia, góp phần để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Các em học sinh tham dự phát động Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại điểm cầu Trường TH và THCS Nguyễn Văn Nhan.

Thông qua cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngay từ trong nhà trường.