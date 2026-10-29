Phát động vai trò tiên phong của sinh viên trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Dự án CyberZ được triển khai dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, với thông điệp "Trang bị kiến thức: Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động".

Tại lễ phát động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi.

Để dự án đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo Cục An ninh mạng đề nghị dự án tập trung vào ba định hướng trọng tâm: chuyển hóa tri thức thành kỹ năng và hành động thực tế; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, hình thành mạng lưới "Chiến binh số" có trách nhiệm; xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa cơ quan chức năng, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hiệu quả của dự án cần được đánh giá thông qua khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến ứng phó đúng cách khi gặp nguy cơ.

Sinh viên cũng cần được trang bị kiến thức pháp luật, biết cảnh báo có căn cứ và chuyển thông tin đến đúng cơ quan có thẩm quyền, không thay thế lực lượng chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Xây dựng cộng đồng sinh viên chủ động phòng chống lừa đảo trực tuyến - Ảnh: Chinhphu.vn

Xây dựng cộng đồng sinh viên chủ động phòng chống lừa đảo trực tuyến

Theo Ban tổ chức, Dự án CyberZ khuyến khích sinh viên chuyển từ vai trò tiếp nhận thông tin cảnh báo sang chủ động tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

"Khi những nguồn lực này được tập hợp và phát huy vì mục tiêu chung, dự án có điều kiện tạo ra các giá trị thiết thực, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động riêng lẻ của từng tổ chức", ông Vũ Duy Hiền đặt kỳ vọng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã giới thiệu mục tiêu, định hướng triển khai dự án; ra mắt Cổng thông tin CyberZ và chính thức phát động cuộc thi CyberZ Challenge.

Cùng hưởng ứng lễ phát động tại Hà Nội, sinh viên tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình thông qua các điểm cầu kết nối, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và lan tỏa thông điệp phòng, chống lừa đảo tới cộng đồng sinh viên tại nhiều địa phương.