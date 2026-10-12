Phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

Nguồn lực này tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan; thành viên trực thuộc tham gia ủng hộ Quỹ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Các cơ quan, đơn vị và 126 xã, phường cũng đồng loạt hưởng ứng, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chung tay đóng góp. Đến nay, tổng kinh phí ủng hộ được ghi nhận trong toàn hệ thống chính trị thành phố đạt hơn 11,4 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố quan tâm, nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những đóng góp vào Quỹ đã góp phần hỗ trợ nhiều gia đình về nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe, từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026. Ảnh: Lê Phương

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn những gia đình khó khăn, những người yếu thế cần được quan tâm, giúp đỡ. Vì vậy, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị mà còn cần sự chung tay, trách nhiệm của toàn xã hội.

Đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, mỗi sự đóng góp đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những người còn gặp khó khăn; sự gương mẫu đi đầu sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Các cán bộ, nhân viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ. Ảnh: Lê Phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố sẽ phối hợp quản lý, sử dụng nguồn Quỹ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm các nguồn lực vận động được chuyển thành sự hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11, tiếp tục là dịp huy động sự chung tay của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Hiệu quả của Quỹ “Vì người nghèo” không chỉ được thể hiện qua số tiền vận động mà còn ở những chuyển biến cụ thể trong đời sống của các hộ gia đình được thụ hưởng. Thực tế triển khai các chương trình hỗ trợ thời gian qua cho thấy, khi nguồn lực được phân bổ sát nhu cầu, người dân có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, ổn định sinh kế và từng bước vươn lên.

Các xã, phường đồng loạt hưởng ứng, chung tay góp Quỹ. Ảnh: PV

Từ sau chương trình phát động năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã chi hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của người dân, từ cải thiện điều kiện nhà ở đến tạo sinh kế, hỗ trợ phương tiện đi lại và chăm lo đời sống thường nhật.

Trong đó, 308 nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, gồm 229 nhà xây mới và 79 nhà sửa chữa, dành cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Với những gia đình còn thiếu thốn, một mái nhà kiên cố không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tạo điểm tựa để các thành viên yên tâm lao động, học tập, xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Nguồn lực này tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái. Ảnh: PV

Cùng với hỗ trợ nhà ở, Quỹ đã trao 98 con bò sinh sản cho các hộ có điều kiện chăn nuôi, góp phần mở thêm hướng tạo thu nhập; hỗ trợ 206 xe máy điện, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, lao động và phát triển sinh kế. Đối với người khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 175 xe lăn được trao tặng, góp phần cải thiện khả năng di chuyển, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, 10.997 suất hỗ trợ đã được thực hiện để thăm hỏi, tặng quà, chăm lo các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù không thể giải quyết toàn bộ khó khăn của mỗi gia đình, sự hỗ trợ kịp thời đã góp phần động viên tinh thần, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Từ những mái nhà Đại đoàn kết, phương tiện đi lại đến các mô hình tạo sinh kế, nguồn Quỹ đang được cụ thể hóa bằng những hình thức hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Đây cũng là hướng đi cần thiết để công tác giảm nghèo không dừng ở hỗ trợ trước mắt mà từng bước tạo điều kiện cho người dân nâng cao khả năng tự chủ, ổn định cuộc sống.