Phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự Chương trình phát động có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh.

Các đại biểu dự Chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí thành viên Ban vận động Quỹ, Ban quản lý Quỹ; Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương, vinh danh; các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ và đại diện 60 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh phát biểu phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Phát biểu phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2026, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với Nhân dân.

Giai đoạn 2024 - 2026, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, công tác huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Riêng đợt vận động năm 2024, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh đã tiếp nhận 13.820.000.000 đồng, tạo nguồn lực để thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn Quỹ và sự chung tay của toàn xã hội, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn dịp Tết; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến cố trong cuộc sống và các đối tượng bảo trợ xã hội ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Những hoạt động đó đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm, đồng hành, đóng góp cho Quỹ “An sinh xã hội” và công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh: Chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tỉnh. Thực tế hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế và những gia đình gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến cố trong cuộc sống, cần được sẻ chia, hỗ trợ. Tính đến cuối năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 0,99%. Vì vậy, việc tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa thiết thực.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình của quê hương Ninh Bình và tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026.

Để đợt vận động đạt kết quả thiết thực, đồng chí đề nghị và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia ủng hộ Quỹ. Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ Quỹ với mức tối thiểu một ngày lương; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các hộ gia đình tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ Quỹ bằng khả năng và điều kiện của mình trên tinh thần tự nguyện.

Ban Vận động Quỹ và Ban Quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả…

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành phát biểu tại chương trình.

Hưởng ứng phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành khẳng định: Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh giai đoạn 2024 - 2026 không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cam kết đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hưởng ứng Thư ngỏ kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Kế hoạch tổ chức vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026 của Ban Vận động Quỹ tỉnh, với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Xuân Thành kêu gọi toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tích cực trích một phần nguồn lực sản xuất, kinh doanh để đăng ký tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 với khả năng cao nhất.

Đồng thời quan tâm rà soát, hỗ trợ kịp thời cho người lao động, công nhân viên trong chính doanh nghiệp mình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, giúp họ yên tâm lao động, cống hiến. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ các cấp để hiện thực hóa các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đối với Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Xuân Thiện đối với Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Thành Công đối với Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh.

Tại Chương trình, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh đã tiếp nhận tình cảm, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026. Tiêu biểu là: Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành ủng hộ 10 tỷ đồng; Tập đoàn Xuân Thiện 5 tỷ đồng; Công ty Thành Thắng Group 2 tỷ đồng; Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao 1 tỷ đồng: Công ty cổ phần Xây dựng Đại Phong 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Châu Giang 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần An Lạc Viên 1 tỷ đồng; Tập đoàn Thành Công 1 tỷ đồng…

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh và đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động Quỹ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp theo chương trình, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Ban vận động Quỹ tỉnh đã trao quà, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp tích cực, đồng hành cùng chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao biểu trưng vinh danh và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 21 tập thể và 2 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng Quỹ và công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao biểu trưng vinh danh và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng Quỹ và công tác an sinh xã hội.

Chương trình phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2026 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đăng ký ủng hộ to lớn từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tính đến 19 giờ ngày 11/11/2026, Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh đã đón nhận sự chung tay ủng hộ, đăng ký ủng hộ của 391 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, với tổng số tiền ủng hộ là 31.471.871.253 đồng. Trong đó, riêng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ 22.390.000.000 đồng.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ.