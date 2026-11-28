Các bài tập vũ đạo được chọn sẽ áp dụng rộng rãi cho người dân thành phố trong năm 2027. TRONG ẢNH: Người dân đồng diễn thể dục tại Công viên APEC. Ảnh: THÀNH DANH

Chương trình phát động tuyển chọn nằm trong kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức ngày hội vũ đạo thể thao giải trí cộng đồng thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Chương trình nhằm tìm kiếm những tác phẩm biên đạo tiêu biểu, có tính khoa học, sáng tạo, an toàn và khả năng ứng dụng rộng rãi trong hoạt động thể dục - thể thao cộng đồng.

Chương trình hướng đến xây dựng 3 bài tập vận động theo âm nhạc, phù hợp với 3 nhóm đối tượng.

Đối với học sinh, sinh viên (từ 6 đến 22 tuổi), bài tập vũ đạo được thực hiện trên nền nhạc của ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện).

Yêu cầu bài tập năng động, dễ nhớ, phù hợp thể dục giữa giờ, sinh hoạt học đường và đồng diễn tập thể.

Đối với công chức, viên chức và người lao động (từ 23 đến 59 tuổi), bài tập vũ đạo được thực hiện trên nền nhạc ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” (sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện). Yêu cầu bài tập vận động giữa giờ, hỗ trợ giảm mệt mỏi, tạo năng lượng tích cực trong môi trường làm việc.

Đối với người trung niên, cao tuổi (định hướng từ 60 tuổi trở lên), bài tập vũ đạo được thể hiện trên nền nhạc ca khúc “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” (sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Cry, do NSND Thu Huyền, ca sĩ Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc thể hiện). Yêu cầu bài tập nhẹ nhàng, an toàn, dễ thực hiện, phù hợp hoạt động dưỡng sinh và sinh hoạt cộng đồng.

Các biên đạo, Trainer, hướng dẫn viên, giáo viên, câu lạc bộ và cá nhân, tập thể quan tâm lựa chọn một trong 3 nhóm đối tượng để xây dựng bài tập theo âm nhạc được quy định gửi về ban tổ chức với hạn cuối ngày 10/12. Ban tổ chức không giới hạn số bài gửi về.

Sau khi nhận bài, hội đồng nghệ thuật đánh giá các tác phẩm theo tiêu chí chuyên môn, tính an toàn, sáng tạo, khả năng ứng dụng, mức độ phù hợp với từng nhóm đối tượng và công bố 10 bài tiêu biểu vào ngày 15/12.

Từ ngày 15 đến 21/12, người dân sẽ tham gia bình chọn cho các tác phẩm. Ban tổ chức ra mắt 3 tác phẩm xuất sắc được chọn vào ngày 26/12 và trao thưởng các tác giả với mức thưởng 5 triệu đồng/một bài.

Các bài tập vũ đạo được chọn sẽ áp dụng rộng rãi cho người dân thành phố trong năm 2027, nhằm phổ biến các loại hình thể thao giải trí hiện đại phù hợp với nhiều nhóm đối tượng; phát triển mạng lưới dân vũ và các loại hình thể thao giải trí cộng đồng tại cơ sở, từng bước hình thành thói quen tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên trong người dân.

Ban tổ chức tiếp nhận các bài tập vũ đạo dự thi tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfl6QZG2s24hUGnVDmw2Im_8T52BvdqRCjUOpYN35RoGyCMA/viewform.